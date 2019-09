Usa, Pulisic verso la sfida al Messico: "Lozano? Grande giocatore, è arrivato ad un grande livello"

Al microfono di Fox Sport, la stellina degli Stati Uniti e del Chelsea Christian Pulisic è stato interrogato anche sulla sfida a distanza con Lozano nell'amichevole di sabato col Messico: "Affronteremo la partita con grande serietà. E' chiaro che quando affrontiamo il Messico è sempre un match speciale, sarà una bella sfida. Sfida a Lozano? No, non è una sfida tra noi. Lui è un grande giocatore, sta ad un grande livello. Ci sta che possiate paragonarci, ma non è una sfida tra noi. Meglio io o Lozano? Non vi darò una risposta alla Ibrahimovic (ride, ndr)".