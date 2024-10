Valcareggi avvisa: "Occhio a un giocatore dell'Empoli, può essere il nuovo Tardelli"

Furio Valcareggi, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Empoli-Napoli dopo la sosta? I giocatori sono abituati ad avere pressione, quando arriva il Napoli è festa grande perchè venite in tanti. La gara è aperta, ma il pronostico è per il Napoli. Se tutti giocano al massimo vince il Napoli, se gli azzurri regalano qualcosa l’Empoli ne può approfittare. L’Empoli ha uno spogliatoio molto unito, ha perso solo una volta in stagione e l’ambiente è molto sereno. Bisognerà capire i solisti del Napoli che giornata avranno. Lobotka è il 60% della squadra, il Napoli ha perso una pedina importantissima. E’ miracoloso, dove c’è la palla c’è lui. è come avesse un gps, il telecronista nomina solo lui.

Fazzini? E’ fortissimo, è il nuovo Tardelli, fa tutto il campo, ha una classe notevole, tira in porta, è cattivo ed aggressivo, se perde la palla la riagguanta. Poi è uno che finalizza anche, non saprei cos’altro chiedergli. Il pronostico dice Napoli, la partita può dire anche qualcosa di diverso”.