Valcareggi: "Complimenti a Giuntoli per un super acquisto! Telecronisti lo nominano 150 volte a partita"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Furio Valcareggi, operatore di mercato: "Anguissa? Animale da metà campo pazzesco, solleva anche Zielinski. Un telecronista lo nomina 150 volte a partita, vuol dire che c’è sempre. Complimenti a Giuntoli perché è un acquisto azzeccatissimo, sembra siano 10 anni che gioca nel Napoli. Scordiamoci che le partite siano finite al 90′, i solisti vengono fuori all’ultimo, la partita è in mano a loro. Il Napoli ha 3-4 solisti. Quando mai il Venezia batte la Roma o l’Empoli vince a Torino? Le gare sono tutte dure, difficili, quando vinci sei strafatto di stanchezza. Le vittorie larghe vanno dimenticate. A votle ci sono gli attaccanti che stentano un po’, alla lunga gare facili non ci sono ma i pronostici sono spesso rispettati. Basta vedere il fatto che il Napoli non ha perso mai. Ha un allenatore che sta sul pezzo dalle 7 di mattina alle 21. E’ un esigente, dà tanto alla squadra e pretende moltissimo. Ogni problema che quotidianamente si risolve Spalletti lo risolve, il Napoli ha preso uno dei migliori allenatori d’Italia e d’Europa. A Napoli è venuto così volentieri che non si ha un’idea. Lo conosco da quando giocava nella Fiorentina”.