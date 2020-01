Valcareggi: "Stasera passa il Napoli! Lazio favorita ma mi aspetto un colpo di coda"

Il procuratore Furio Valcareggi ha detto la sua sui temi di mercato (e non solo) in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, soffermandosi anche su Napoli-Lazio in programma stasera: "Favoritissima la Lazio ma passa il Napoli. Gattuso deve avere un sussulto, deve sbloccare la situazione, non è possibile che vada avanti così. Mi aspetto un colpo di coda. Può essere la partita che sblocca il Napoli. E' stato traumatica la rottura con Ancelotti per De Laurentiis. E' stato il rinnegare le sue idee di calcio. Gattuso è un allenatore in crescita che ha tutto per fare bene".