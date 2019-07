Valcareggi sul calendario: "Non è andata bene alla Fiorentina, la nuova viola non è incoraggiante..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Furio Valcareggi, procuratore di Giaccherini: “Non è andata bene alla Fiorentina che affronterà il Napoli alla prima di campionato. La Viola che sta nascendo non è incoraggiante, serve gente meno roboante, ma con più voglia di fare. Non si sa neppure con che formazione giocherà la Fiorentina che è tutta ancora da definire. Molto dipenderà da Federico Chiesa che secondo me lascerà la Fiorentina. Ha deciso di andare via, la Viola fa giustamente opposizione, ma la storia dice che quando un giocatore vuole andare via, alla fine va via. Domani ci sarà un incontro importante con Federico Chiesa e capiremo qualcosa in più”.