Valdifiori: "Il Napoli a Cagliari ha dato tutto, la prova è la rabbia di Osimhen"

Mirko Valdifiori, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Cosa ha inciso sulla prova deludente del Napoli a Cagliari? E’ un mix di fattori quando giochi su campi difficile dopo aver giocato sfide come quelle col Barcellona. Ieri il Napoli ha trovato anche il Cagliari che da squadra di Mazzarri è molto brava a difendersi dopo il vantaggio, poi gli azzurri sono stati bravi a riprenderla con Osimhen. Quando giochi in campo europeo è sempre difficile stare al 100% della condizione, vedi anche la sconfitta dell’Inter. La rabbia di Osimhen e di Mario Rui che hanno mostrato dopo la rete del pareggio sta a significare che il Napoli non voleva perdere e ce l’ha messa tutta.

Punto perso o guadagnato a Cagliari? Sicuramente Spalletti ha dato la sua impronta al Napoli, cioè quella di vincere su tutti i campi, ma poi nell’arco della partita ci sono alcune dinamiche per le quali è anche importante non perderle. I pareggi contro Inter e Barcellona sono stati importanti, e per quello che è successo a Cagliari anche quello è da ritenersi un buon punto.

Napoli-Barcellona? Sicuramente sarà una gara spettacolare, perché il Barcellona verrà a Napoli per vincere e imporre il suo gioco come ha fatto nella seconda parte della gara dell’altra sera. Anche il Napoli cercherà di vincere, e con lo stadio spettacolare pronto a spingere gli azzurri speriamo alla fine di festeggiare il passaggio del turno.

Ricordi delle gare in Europa vissute col Napoli? “La maggior parte della stagione la feci in Europa League. Peccato per quel ritorno con Villarreal, su un loro tiro cross fecero l’1-1 e noi non riuscimmo a passare il turno. E’ stato un rammarico come quello scudetto sfumato a Torino dopo il gol di Zaza”.