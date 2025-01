Valdifiori: "Lobotka? Con un altro regista sono i più forti della Serie A"

vedi letture

Mirko Valdifiori, calciatore, ex centrocampista del Napoli ai tempi di Sarri, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Belahyane? Si sta mettendo in mostra in una squadra come il Verona che non ha sempre il pallino del gioco, ma nonostante ciò è uno che cerca la palla, la fa girare e sa verticalizzare. A Napoli dimostrerebbe quanto può essere forte, Loboktka è un maestro ed insieme a Calhanoglu è il migliore della Serie A. Tra i centrocampi di Napoli ed Inter preferisco quello degli azzurri, preferisco anche Lobotka a Calhanoglu. Lo slovacco è una meraviglia vederlo giocare”.