Valdifiori: “Scudetto? Tifo per il Napoli! Ho ancora i brividi se ripenso alla mia esperienza…”

L’ex centrocampista del Napoli e del Torino Mirko Valdifiori ha rilasciato un’intervista esclusiva al sito di Kiss Kiss Napoli.

Esperienza breve la tua a Napoli, quali sono i principali ricordi che ti vengono in mente ogni volta che pensi a questa città? “Ho dei ricordi bellissimi perché è stata un’annata fantastica, l’esordio con la Sampdoria dove fece gol Higuain con il boato del San Paolo. Viverlo da giocatore con la maglia del Napoli è un’emozione che tutt’oggi mi vengono i brividi. Porto un grande ricordo di quell’esperienza e della città di Napoli. Faccio tutt’oggi ancora il tifo per gli azzurri e speriamo di portare a casa questo scudetto e di festeggiarlo“.

Dopo gli azzurri la maglia granata del Torino, domenica si sfidano in una gara che vale tanto per il Napoli: che gara ti aspetti? “Sì sono andato a Torino subito dopo Napoli. Sono onorato di aver vestito anche la maglia granata. Sarà sicuramente una partita bella da vedere. Il Napoli vuole vincere anche dopo la sconfitta dell’Inter a Bologna. I nerazzurri sembrano in difficoltà, e gli azzurri dovranno vincere per approfittare di un eventuale altro passo falso dei nerazzurri per proseguire nel sogno di vincere il campionato“.

Conte utilizza spesso la soluzione del doppio play con Gilmour e Lobotka insieme, ti piacciono in coabitazione? “Mi è piaciuta questa soluzione, soprattutto in quelle situazioni di assenza di Anguissa. Certo perdi in termini di fisicità e di inserimenti ma guadagni in termini di palleggio e possesso palla. E poi da mezzala Gilmour è riuscito a dare palloni importanti agli attaccanti che hanno portato anche a dei gol. Sicuramente è una doppia opzione che Conte può valutare di partita in partita anche a seconda degli avversari che vai ad affrontare“.

L’esplosione di McTominay al primo anno in Serie A ti ha stupito oppure calciatori che arrivano dalla Premier fanno meno fatica ad adattarsi al nostro campionato? “Ha stupito tutti, soprattutto per come è arrivato gli ultimi giorni di mercato con il Manchester United che sembrava non credere più in lui. Era quasi una scommessa, anche se lui è il classico centrocampista completo che ha qualità e quantità. Per me è l’arma in più di questo Napoli, lo sta dimostrando con i fatti e soprattutto con gol decisivi. Anche ad un elemento così gli azzurri si devono aggrappare, data la sua esperienza, in un finale di stagione così delicato e dove la posta in palio è molto alta“.