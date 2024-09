Podcast Valentini: "Schillaci, l'incontro con Maradona lo emozionò tanto"

L'ex dirigente FIGC Antonello Valentini ha ricordato Totò Schillaci a TMW Radio, durante Maracanà: "Ero in Nazionale quando venne convocato per la prima volta. Arrivò a Varese qualche settimana prima di Italia '90 e mi ricordò la scelta di Vicini la genialità che ebbe Bearzot nel convocare Rossi prima del Mundial. E fu una storia che quasi si ripeteva. Mi fece impressione, con la sua capacità voleva riscattare un'infanzia sofferta e c'è riuscito. Divenne un grande beniamino dei tifosi. Eravamo in ritiro ai Castelli Romani e Maradona era in ritiro a Trigforia. Un pomeriggio Maradona venne a trovarci e fu emozionante, e il più emozionato fu Schillaci, che parlò a lungo con lui. A Bari poi mi ricordo il gesto di Baggio, che diede il rigore a Schillaci per ringraziarlo a nome di tutti per quello che aveva fatto in quei Mondiali".

E poi ha aggiunto: "Sto dalla parte di De Rossi. Ho vissuto tanti anni la Nazionale con lui, una società come la Roma ha sbagliato questo passo per inconsistenza della società e scarsa competenza. A De Rossi è stato fatto recentemente un contratto di tre anni, De Rossi è amato dal popolo giallorosso e la società ha sbagliato forse per troppa precipitazione".