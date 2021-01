Valeri? La risposta di Gattuso è stata da applausi

Tante critiche per la scelta della Lega di designare Paolo Valeri come arbitro della finale di Supercoppa. I tifosi del Napoli ricordano precedenti poco felici con lui, ma la risposta in conferenza di Gattuso è stata da applausi: "Valeri è un ottimo arbitro , come gli assistenti. L'ultima Supercoppa a Doha c'era se non sbaglio Valeri, è internazionale ed ha esperienza, non dobbiamo pensare che sia un problema, c'è grande rispetto per lui" .