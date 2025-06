Van Dijk scherza su De Bruyne: “E’ speciale, per fortuna non giocherà più nel City”

Tutti pazzi di Kevin De Bruyne, il fuoriclasse che ha firmato con il Napoli dopo una lunga avventura in Premier League con la maglia del Manchester City. Il difensore del Liverpool Virgil Van Dijk ne ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK.

“Kevin è un giocatore speciale, ha qualità speciali e fa cose speciali anche in quest’epoca per i numeri che produce, i passaggi, la creatività. E’ sempre stato difficile giocare contro di lui, averlo come avversario, quindi è un bene che non giochi più nel City l’anno prossimo (ride, ndr)” ha dichiarato il centrale olandese.