Varriale: "Credo si possa dirlo, Insigne è diventato il vero leader del Napoli"

Enrico Varriale, giornalista Rai, esprime sui social un pensiero su Insigne dopo la gara con la Roma: "Credo si possa dirlo: Insigne è diventato il vero leader del Napoli. Non solo per lo splendido gol, quanto per l'atteggiamento in campo e fuori che mostra da quando c'è Gattuso. Una partita, come a Bergamo,si può sbagliare. Conta molto di più la reazione da capitano vero".

Credo si possa dirlo: @Lor_Insigne è diventato il vero leader di @sscnapoli. Non solo per lo splendido gol, quanto per l'atteggiamento in campo e fuori che mostra da quando c'è #Gattuso.Una partita, come a Bergamo,si può sbagliare.Conta molto di più la reazione da capitano vero. pic.twitter.com/Qz7BVkovZF — enrico varriale (@realvarriale) July 6, 2020