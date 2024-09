Varriale: "Inter come il Napoli l'anno scorso? Prima del derby una prova di forza contro il City"

Enrico Varriale, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli: "Secondo me è veramente troppo presto per fare proiezioni sui punti. Il discorso dell'Inter secondo me se lo vogliamo paragonare a quello del Napoli dell'anno scorso - altra squadra che aveva la pancia piena, ha lottato poco, ma aveva anche altri problemi - ma nel fatto che tre-quattro giorni prima del derby l'Inter ha dato una prova di forza.

L'anno scorso il Napoli, seguendo questo ragionamento, raramente ha dato prove di forze. Quindi questo che vuol dire? Sicuramente è una squadra che ha bisogno di trovare quelle motivazioni, quella capacità agonistica, che se non le hai in Italia rischi di fare una brutta figura anche col Monza. Però che abbia le potenzialità per essere la squadra favorita, non significa che lo vince per forza ma che sia la favorita per lo Scudetto, io lo ribadisco anche stasera".