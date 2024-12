Varriale: "Neres-Kvara, col Venezia è la gara giusta per vederli insieme! Non c'è dualismo..."

Enrico Varriale, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Dal punto di vista tecnico questa potrebbe essere la partita giusta per vedere il trio tutto fantasia con Neres a destra e Kvaratskhelia a sinistra, anche per far rifiatare Politano che le sta giocando tutte. Poi è anche vero che Politano è un equilibratore e forse per questo Conte non lo toglie mai.

Il dualismo Neres-Kvaratskhelia comunque non è un problema perché Conte, per quanto è bravo, da una situazione del genere ricava solo vantaggi, è un problema che sicuramente gli piace avere. Io farei giocare Neres con Kvaratshelia contro il Venezia, ma anche se dovesse giocare Politano credo che il Napoli sia favorito".