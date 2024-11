Varriale: "Non si può pensare che il Napoli vada a giocare su tutti i campi, come faceva Spalletti"

Enrico Varriale, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli: "L'Atalanta, io non faccio discorso di organico o di singoli, ma dico che è superiore al Napoli in questa fase come gruppo collettivo. Come progetto e come rendimento. De Roon non è un giocatore che se vai sul mercato lo paghi 50 milioni, però De Roon è l'anima dell'Atalanta da questo punto di vista. Come è l'anima Djimsiti e altri giocatori che da anni sono alle dipendenze di Gasperini.

L'Inter è un'altra cosa, dall'inizio della stagione io ho sempre detto che è la favorita allo scudetto per l'organico. Ovviamente deve ripetere il rendimento dell'anno scorso, ci deve mettere la cattiveria e la ferocia agonistica che in tante partite è mancata, quindi qualche passo indietro lo può pure fare. Poi il discorso della Champions può essere controproducente se hai degli infortuni, ma se no l'Inter ha tanti tanti giocatori ed anche di pari livello. È quella la differenza, non i numeri. Il fatto che esce uno ed entra un altro e non cambia nulla. Bisogna sempre guardare agli altri, non si può guardare solo il primo ombelico. Non dobbiamo fossilizzarci sui nomi delle squadre, ma dobbiamo guardare i rendimenti. Se però uno pensa che il Napoli di Conte, al primo anno, deve andare a giocare su tutti i campi d'Italia come giocava il Napoli di Spalletti, vuol dire che non ha capito con chi ha che fare e qual è la mission di Conte".