Varriale: "Operazione Conte al pari di Klopp e Guardiola, ADL ha capito gli errori"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto il giornalista Enrico Varriale: "Ho visto colleghi prestigiosi e comunicatori meno prestigiosi dire tutto e il contrario di tutto. La verità è che, oggi, un allenatore come Conte una squadra italiana non se la può permettere se non con un’operazione prestigiosa come quella che sta facendo il Napoli: è come Klopp, Ancelotti, Guardiola. Per carità, sicuramente Conte non dispone della bacchetta magica, ma una premessa di ripartenza. De Laurentiis ha capito i suoi errori, lo scorso anno, di questi tempi, andava a dire che questo Napoli lo poteva allenare chiunque e ne ha pagato lo scotto.

La cosa importante che va sottolineata, però, è che Conte, arrivando a Napoli, non verrà da solo. Oltre a Manna e Oriali, ci sarà tutto uno staff che serve al Napoli per fare tutto ciò che non si è fatto in questo anno: lo spogliatoio è un organismo difficile da gestire e ricostruire e si è visto anche ieri con questa indegna partita che ha chiuso questa indegna stagione. De Laurentiis fa all-in su Conte e su uno staff, così si ricomincia. Non fare le coppe, paradossalmente, può aiutare. Non so se si tornerà a vincere immediatamente. Ho la sensazione che un Napoli che può allenarsi con una settimana tipo con Conte, può mettere in tensione gli avversari. Ieri si è visto nuovamente che questo gruppo non è più squadra da mesi.

Sostituzione Di Lorenzo indecorosa? L’ho pensato anche io. Credo che non sarebbe cambiato comunque nulla.".