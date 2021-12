Varriale sulla denuncia per lesioni alla compagna: "Non le ho mai messo le mani al collo"

"Ho fatto qualcosa che non può e non deve essere fatto. Mai". Così parla Enrico Varriale, giornalista della Rai accusato dalla sua compagna di lesioni e di stalking, intervistato dall'edizione odierna di Repubblica: "Non le ho mai messo le mani al collo".

Varriale racconta la sua versione dei fatti: "Stavamo litigando. Io parlavo lei chattava. Le chiedo di smettere. E una volta, e due e tre. Le tiro via il telefonino. Lei mi salta addosso. Non le ho mai messo le mani alla gola. Sono cose che non devono capitare. Non mi sono controllato. Ma non sono un violento, non sono uno stalker, non ho provato a strangolarla».