Varriale: "Troppa dietrologia ed a Napoli reazioni esagerate, Conte non ha detto niente"

vedi letture

Con un post sul suo profilo social, il giornalista Rai Enrico Varriale s'è espresso sulle parole di Antonio Conte in conferenza stampa che hanno scatenato non poche polemiche nelle ultime ore: "Leggo tanta, troppa dietrologia sulla conferenza stampa di Conte. Alcune sono reazioni interessate di chi non ha mai visto di buon occhio l'approdo del tecnico a Napoli e tifa per un ritorno in altri lidi.

Ma le reazioni "napoletane" mi paiono invece esagerate. Keep calm! Seriamente, Conte non ha detto nulla di straordinario. È chiaro che a fine stagione dovrà confrontarsi con ADL per capire quale squadra si andrà a costruire. Un'altra vicenda come quella della mancata sostituzione di Kvara non la sopporterebbe e vuole quindi opportune garanzie".