Varricchio: "Gattuso prima ha deluso e poi ha rimediato. Osimhen rimandato"

Massimiliano Varricchio, ex calciatore di Napoli e Spezia, è intervenuto ai microfoni de 'Il Sogno Nel Cuore' su 1 Station Radio.

“Manchester City-Psg? Era una partita molto equilibrata, poteva succedere di tutto. Inizialmente, per organico e esperienza, davo favoriti i parigini ma dopo l’andata i citizens hanno ribaltato tutto. Questa è la prova che spendere e basta non è mai sufficiente.

Stagione del Napoli? Al di là degli infortuni, come li hanno avuti tutti, ciò che è mancata è stata l’unione fra società, calciatori ed allenatore nei momenti difficili. Gattuso è stato bravo a rimediare con una bella rimonta ma questa spaccatura resta e sarà difficile da risanare.

Giudizio su Gattuso? Ad inizio stagione avevo pronosticato una lotta scudetto a due fra Napoli e Inter, non mi sarei aspettato i problemi iniziali perché Rino già conosceva la squadra dalla stagione precedente, dunque è stata una delusione inizialmente. Poi però, proprio quando si era lontani dalla Champions, è riuscito a recuperare, giocando anche molto bene.

Juventus? Hanno sbagliato in diverse scelte, i limiti del centrocampo sono evidenti da anni. Bentancur è un giocatore normale, mentre Rabiot, Arthur e Ramsey sono state valutazioni sbagliate, non hanno reso come ci si aspettava. Da quando è andato via Marotta, Paratici ha commesso numerosi errori. CR7? È indiscutibile ma devi costruirgli la squadra attorno. Mi sembra che si deprima quando guarda i suoi compagni di squadra, non lo servono mai come vorrebbe. Senesi per il post

Koulibaly? Quando si cambia campionato, c’è bisogno di tempo per ambientarsi. Soprattutto in Italia perché c’è pressione, appena sbagli sei criticato e c’è molta più tattica. Dunque, avrà bisogno del giusto periodo di ambientamento nel caso dovesse arrivare. Il Napoli ha già, comunque, uno dei centrali più forti al mondo, Koulibaly.

Spezia-Napoli? Se ti scopri con gli azzurri, ti colpiscono. Lo Spezia dovrà cercare di concedere il meno possibile e sfruttare gli spazi che potrebbero lasciare gli azzurri. Sulla carta, se il Napoli gioca da Napoli, sarà molto dura per la squadra di Italiano. Lotta Champions? Alla fine rimarrà fuori una fra Milan e Juventus, il loro calendario non è semplice: dopo lo scontro diretto dovranno affrontare rispettivamente ancora Atalanta e Inter. Occhio alla Lazio con il recupero col Torino potrebbe dare molto fastidio.

Osimhen? Inizialmente ha avuto difficoltà nell’ambientarsi ma ha avuto una crescita vistosa nell’ultimo periodo. È forte fisicamente, se ha spazio ha una velocità devastante e ha ampi margini di miglioramento. Bisognerà puntarci. Bocciato per quest’anno? No, ma è rimandato”.