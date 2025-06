Vasco Rossi: "Da interista, scudetto meritato! Siete un popolo vero e autentico"

Doppio sold-out, grande successo per Vasco Rossi nelle sue due serate allo stadio Maradona. Nell'ultima, martedì 17 giugno, l'artista ha elogiato il pubblico napoletano e ha fatto anche riferimento al trionfo in campionato della squadra di Conte.

"Da interista vi dico che sono felice per la vittoria del campionato. Il Napoli se lo meritava. Il vostro affetto è straordinario, sono incantato, siete un popolo fantastico, vivace, libero, stropicciato ma autentico. Siete veri. Siete sinceri. Siete belli", ha concluso il cantante per il tributo finale con dedica per Pino Daniele.