Venerato: "Con Gattuso dall'inizio, ora si lotterebbe per lo Scudetto! Napoli inferiore solo alla Juve"

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva, soffermandosi ovviamente sul momento del Napoli di Gattuso: "Demme? Grande acquisto, un buon metronomo, di lotta e governo, pulisce le giocate. Serviva, ma il grande acquisto è stato l'arrivo di Gattuso che ha ricompattato lo spogliatoio, ha dato condizione atletica ed è l'uomo giusto al posto giusto, se ci fosse stato lui dall'estate lotterebbe per lo Scudetto perchè non è inferiore a Inter e Lazio, ma solo alla Juventus che resta davanti a tutti. Gattuso ora ha un calendario non proibitivo, può recuperare posizioni"