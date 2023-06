Venerato: "Osimhen? Galtier è per lui un fratello e comunque il tecnico lo sceglie ADL"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai: "Galtier, per Osimhen, è stato come un fratello maggiore… Non aggiungo altro. Osimhen è un professionista, e certamente non porrebbe veti. Ritengo, anzi, che sarebbe un nome gradito al nigeriano. La scelta del tecnico, inoltre, è una prerogativa di De Laurentiis, il quale è pronto a raccoglierne oneri e onori. Rispetto al passato il patron azzurro è molto meno incline ad ascoltare i consigli di chi lo circonda, volendo decidere in piena autonomia il futuro della panchina napoletana.

Sarà una scelta che difficilmente potrà rivelarsi infruttuosa. Il presidente, infatti, ha compreso la necessità di garantire continuità con un 4-3-3 che denota piacevoli automatismi. Soprattutto, il presidente non rivoluzionerà una rosa che, per il 90%, verrà confermata. Anche l’eventuale cessione di Osimhen non sarebbe un male, con 150 milioni un attaccante forte lo si trova…”.