Venerato sta con Gattuso: "Non è un problema di modulo, se crei così tanto significa che il gioco c'è!"

Nel corso di Goal Show su Piùenne, il giornalista Ciro Venerato ha parlato del momento del Napoli: "Quando una squadra crea così tante occasioni significa che ha un gioco. Il Napoli mica tira solo dai 30 metri... se crea così tanto significa che il modulo funziona. Noi diamo troppo peso al modulo, il Napoli in non possesso non gioca 4-2-3-1 ma abbassa Zielinski ed alla fine si compatta 4-4-2 in non possesso. Il problema non è il modulo, ma la spina dorsale della squadra infortunata! Fabian non è un problema di modulo, ma anche di condizione, lui vi svelo ha avuto anche l'influenza e vi dico che lui c'era anche nelle goleade con l'Atalanta e la Roma".