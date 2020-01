Venerato: "Tifosi devono capire che il fatturato è basso, s'è fatto già tanto in 10 anni"

Nel corso di Tv Luna, il giornalista Rai Ciro Venerato ha parlato delle potenzialità del Napoli e la necessità di ridimensionare certi proclami: "E' una stagione stra-fallimentare, anche se resto fiducioso su una ripresa, ma non bisogna buttare il bambino insieme all'acqua sporca. La società negli ultimi 10 anni ha fatto sempre risultati, correlando la forza economica del club. I napoletani devono capire che per fatturati, storia e brand non si potrà mai essere alla pari di Inter, Juve e Milan. ADL, a differenza di Ancelotti, deve dirlo chiaramente ai tifosi perché conosciamo tutti i conti. L'obiettivo è il quarto posto, sempre, poi può arrivare qualcosa di più perché questo è il calcio, come abbiamo visto negli anni con Sarri. Siamo il Napoli, una squadra caratterizzata e conosciuta per l'amore ed il tifo, che non ha eguali in Europa, siamo conosciuti per questo tranne qualche anno con Maradona che ha fatto benissimo in quel momento ma poi ci ha fatto malissimo perché ci ha fatto credere di poter sempre vincere".