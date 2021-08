Venezia, Poggi: "Osimhen? Rosso opinabile, ma la reazione non deve mai esserci"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il direttore dell'area tecnica del Venezia, Paolo Poggi, incalzato sull'episodio del rosso ad Osimhen: "Rosso Osimhen? Io non l'avrei mai fatto. La reazione, eccessiva o meno, viene punita. Ne abbiamo viste diverse. Se lo chiede a me, io dico che nella mia carriera non sono mai stato espulso. La decisione è opinabile, sicuramente, ma la reazione non deve esserci.