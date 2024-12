Venezia, Stankovic a Dazn: "Rigore? Lukaku li provava contro di me all'Inter, lo conosco!"

Nonostante la sconfitta subita dal suo Venezia, Filip Stankovic è risultato il migliore in campo dei suoi, dopo aver anche neutralizzato il calcio di rigore battuto da Lukaku e ha commentato la sua gara su DAZN: "Ho fatto una bella prestazione, anche se ho del rammarico per averla persa al minuto 80. Pensiamo già alla prossima partita. La parata su Lukaku è stata difficile e il palo mi ha aiutato".

Sul rigore parato: "Lukaku all'Inter provava i rigori in allenamento, quindi lo conoscevo. Lui calcia molto bene, sia dagli undici metri, sia in area. Sta facendo una stagione molto importante, voglio rinnovargli i complimenti. Ho guardato qualche rigore ma sono andato con le sensazioni che provavo in quel momento".