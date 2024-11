Ventola a bordocampo: "Il Napoli già dal riscaldamento è speciale, solo Conte ci riesce!"

Nel corso di Viva El Futbol è intervenuto l'ex attaccante Nicola Ventola parlando anche di Milan-Napoli che ha seguito dal campo: "Osservavo il Napoli dal riscaldamento e vedi gli stessi occhi, senza parlare sono uniti. E' una roba che vedi quando hai creato qualcosa che sa solo Conte sa creare, ma non me l'aspettavo così presto. Hanno qualcosa di speciale in questo momento, Conte gli ha messo già in testa l'obiettivo, quella voglia sin dal riscaldamento.

Milan? Se vedi la formazione sei positivo. Il Napoli è compatto, ti riparte, ma vedi Musah, Loftus e quindi anche solidità e fisicità, ma non fa mai quel salto di qualità. La squadra non è unita. Il Napoli inizia alto, fa gol, ma poi il Milan crea qualche occasione, ha fatto anche abbassare il Napoli, ma l'impressione è che poteva stare lì senza mai fare gol. Il Napoli invece è compatto, riparte di squadra, chi non è titolare entra con la testa di Conte ed è molto avanti".