Vocalelli: "L'Inter sa che si è riaperta una porta, il Napoli non può sbagliare"

Alessandro Vocalelli, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha commentato la volata scudetto tra Napoli e Inter: "Non sappiamo, non possiamo sapere, come finirà. Sappiamo invece che un finale di campionato così, un testa a testa così, non lo avevamo visto e vissuto negli ultimi due anni. Quando le due protagoniste di oggi - curioso no? - hanno invece messo un oceano tra loro e la concorrenza. Nel 2023 è toccato al Napoli chiudere i conti con larghissimo anticipo, nello scorso campionato è toccato invece all’Inter di festeggiare a braccia alzate. Stavolta, come dicevamo, è diverso, molto diverso. Napoli e Inter sono lì, vicinissime. Tanto da consigliare la contemporaneità delle gare e di programmare un anticipo delle prossime sfide per tenersi pronti anche all’idea di uno spareggio.

Il Napoli sa di non poter più sbagliare, contro un’avversaria che - come giustamente ha ricordato il tecnico azzurro - ha già battuto la Juve e fermato la stessa Inter. E anche i nerazzurri campioni in carica, dopo aver forse abbandonato l’idea di un controsorpasso, ora invece sanno che si è riaperta una porta. Non dipende più da Thuram e compagni, ma bisogna comunque essere pronti ad approfittarne.

In chiusura: "Godiamoci questa domenica di calcio antico, con i continui rinvii tra un campo e l’altro. A noi servirà per riscoprire l’effetto che fa e per farci sentire magari più giovani, ai protagonisti per concentrarsi soltanto sul presente. Perché, come diceva Abraham Lincoln, «la cosa migliore del futuro è che arriva solo un giorno alla volta".