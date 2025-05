Un altro titolo sulla via Emilia? Careca ricorda il secondo Scudetto e la vittoria di Bologna

Antonio Careca, il centravanti del Napoli della Coppa Uefa e del secondo Scudetto, ha parlato al podcast dello speaker del Maradona Daniele 'Decibel' Bellini, 'Zero Possibilità', del secondo tricolore conquistato dagli azzurri nel 1990. Dopo 35 anni ancora una vittoria in Emilia potrebbe riportare il tricolore a Napoli, così come quando gli azzurri vinsero a Bologna 4-2 e grazie alla sconfitta del Milan a Verona sorpassarono i rossoneri in testa alla classifica.

"È stato un anno perfetto. Il calcio nella nostra epoca era diverso, gli arbitraggi mamma mia... Nel dubbio era Juve, Milan, Inter. Era una grande sofferenza, dovevamo tre gol per riuscire a vincere, così da non lasciare dubbi. Quando ho capito che saremmo diventati campioni d'Italia? Quasi alla penultima partita contro il Bologna. Dipendeva dalla nostra vittoria e c'era il Milan fuori casa. Poi c'era l'ultima in casa con la Lazio, bastava vincere ed eravamo campioni e lo facemmo grazie al gol di Marco Baronii. Devo dire che era stata molto dura.Vincere lo scudetto è il massimo. Al fianco di Diego e vincerlo con il Napoli era un sogno che si è realizzato".