Volpecina: “Via emotività e tensioni al fischio d’inizio: Napoli più forte del Parma!"

“La vigilia di gare come questa ha un peso emotivo enorme. Ma poi al calcio d'inizio finisce tutto. Pensi solo a vincere la partita”. Peppe Volpecina è intervenuto al programma 'Radio Marte Sport Show'. Il difensore campione d'Italia con il Napoli di Maradona ha ricordato l’emozione del primo scudetto azzurro. “La frenesia della vigilia è travolgente. È meraviglioso arrivare allo stadio ed entrare in campo tra centomila tifosi. Poi però bisogna esser bravi a spegnere tutto. E concentrarsi solo sulla gara, sull'avversario da marcare, sul lavoro da fare insieme ai compagni. Per novanta e più minuti nella testa ci deve esser spazio solo per quello".

Volpecina è fiducioso. Il Napoli è padrone del suo destino. “Ed esiste una chiara differenza di valori come dimostrano i punti conquistati in classifica dalle due formazioni. Bisogna restare concentrati su ogni minimo dettaglio. Non commettere errori. Anche la distrazione di un millesimo di secondo può esser fatale come è avvenuto domenica sera contro il Genoa. È molto importante anche dormire bene la notte precedente la gara. Bisogna ricaricare le energie ed arrivare belli carichi alla sfida. Vincere lo scudetto con il Napoli è stata l'emozione e la soddisfazione più grande della mia vita”.