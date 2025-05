Colonnese: "Inter ha sprecato troppo, ma il Napoli non è una sorpresa con Conte"

Il doppio ex di Napoli e Inter Francesco Colonnese ha parlato del testa a testa scudetto ai microfoni di Sky Sport: "L’Inter è più forte, ma ha lasciato troppi punti per strada a causa dei tanti impegni. Il Napoli è stato bravo a non mollare, non pensava di lottare per vincere ma la squadra è forte. Non è però una sorpresa come sento dire perché se prendi Conte e gli dai 4-5 giocatori forti ed un trascinatore come Lukaku allora ti ritrovi a lottare per il titolo”.

