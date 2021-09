Ventola durissimo: “Inconcepibile che la Juve giochi a 50 metri dalla porta e in contropiede”

L'ex calciatore Nicola Ventola, attraverso i microfoni della 'BoboTv' su Twitch, ha commentato la prestazione della Juventus contro il Milan: “Ma come si fa a giocare a 50 metri dalla porta? Mi metto nei panni di Morata e Dybala a giocare tutta la partita così e a ripartire in contropiede. Poi sentire anche Allegri che dice che ha sbagliato i cambi e che doveva farli più difensivi non aiuta”.