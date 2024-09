Ventola: “Il Napoli meritava di perdere, il rosso a Suzuki ha cambiato la partita”

vedi letture

Nicola Ventola, ex calciatore, ai microfoni di Viva El Futbol ha parlato della vittoria del Napoli contro il Parma

Nicola Ventola, ex calciatore, ai microfoni di Viva El Futbol ha parlato della vittoria del Napoli contro il Parma: “L’episodio al 72’ ha cambiato la partita perché il Napoli meritava di perdere, neanche di pareggiare con il Parma. Il Napoli ha fatto un mercato importantissimo, De Laurentiis viene criticato tanto ma anche senza Champions e la cessione di Osimhen ha comunque speso tanti soldi per far crescere la squadra, quindi va apprezzato.

Il Napoli ha vinto una partita non meritando, è a 6 punti, Conte avrà tempo di lavorare e di inserire i nuovi. La squadra è forte, l’allenatore è buono e io non la giudico in questo momento perché è un cantiere in corso”.