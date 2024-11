Ventola: "Il Napoli non ha giocato male domenica, ma l'Atalanta è stata perfetta"

L'ex attaccante e oggi opinionista, Nicola Ventola, al podcast Viva el Futbol, ha commentato la vittoria dell'Atalanta al Maradona contro il Napoli: "Nel primo tempo la squadra di Conte non la prendeva mai, pur provandoci. Il Napoli non ha fatto una brutta partita, ma l'Atalanta è stata perfetta, era organizzata. Nel secondo tempo l'Atalanta è andata in scioltezza nella gestione e nelle ripartenze. Per me l'Atalanta deve sognare. Se te la giochi alla pari contro tutti, a cosa puoi ambire? E sai perché? Con le grandi fa belle partite e con le piccole rischia poco, vedi il Monza. La vedo anche solida difensivamente".