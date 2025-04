Ventola: "Inter può avere degli intoppi: quando prova a gestire la gara rischia"

L'ex calciatore e oggi opinionista Nicola Ventola, intervenuto al podcast Viva el Futbol, ha detto la sua riguardo la corsa Scudetto in Serie A: "L’Inter può avere degli intoppi perché quando va un po’ in gestione della partita, rischia. Secondo me con il fatto che ha queste partite importanti, soprattutto la semifinale di Coppa Italia… Io ero allo stadio contro l’Udinese, la gente è uscita con l’infarto perché comunque prima aveva fatto uno dei più bei primi tempi. Poi nella ripresa ne cambi 4-5 e abbiamo visto cosa è successo.

Napoli-Milan? Conte è un fenomeno: subito Neres e ritorno alla difesa a 4, e non aveva McTominay”.

