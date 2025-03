Ventola: “La palla non è entrata, Napoli non brillante ma a Venezia è mancato solo il gol”

L'ex attaccante dell'Inter, Nicola Ventola, è intervenuto al podcast Viva el Futbol al termine dell'ultima giornata del campionato italiano: “Il Napoli è arrivato spesso in porta, ma non è arrivato il gol. Certo, alcuni non sono al meglio, Neres deve tornare, col cambio modulo stavano migliorando, ma è mancato solo il gol. Se la sblocchi quella partita la vinci. Io l’ho vista che la palla non è entrata, sì non eri brillante, ma è mancato solo il gol ed alla fine devi vincerle in qualche modo in queste partite. Mentalmente è una grossa mazzata, anche per quello accaduto dopo e vedremo nelle prossime gare”

