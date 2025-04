Ventola lancia l'allarme: "Con la Roma l'Inter più brutta della stagione"

"Inzaghi non è il mio allenatore preferito, ma con lui l'Inter è diventata la squadra italiana più riconosciuta in Europa". Parla così Nicola Ventola, ex attaccante nerazzurro, durante la trasmissione Viva el Futbol in onda su Twitch: "In Champions League è protagonista da tre anni, ha preso punti importanti agli occhi degli osservatori stranieri. Non è vero che i giocatori con lui non sono migliorati. La squadra è bella da vedere".

La partita contro la Roma però non è stata assolutamente positiva e Ventola non ha mancato di sottolinearlo: "Le assenze di Bastoni e Mkhitaryan hanno pesato, contando che mancava anche la profondità di Thuram e Dumfries. Ho visto la partita più brutta dell'Inter in questa stagione: la squadra era lenta e poco precisa tecnicamente. L'Inter ha 12-13 titolari, chi fa pochi minuti ci sta che sbagli le partite. Detto questo, io non posso giudicare male l'operato di Inzaghi anche se non dovesse vincere questo scudetto. Ho visto belle cose a livello di gioco negli ultimi 4 anni".