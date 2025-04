Ventola: "Miracolo di Conte con una rosa meno forte dell'Atalanta"

Nicola Ventola, intervenuto al podcast Viva el Futbol, spiega che la grande favorita per la vittoria dello scudetto è l'Inter. Lettura del calendario a confronto. Questo il suo commento: "Ero allo stadio, la gente è uscita molto spaventata. Ha fatto un primo tempo devastante con gol spettacolari, poi però Inzaghi ne cambia 4-5 perché pensi alle prossime partite e soffri.

Conte sta facendo un miracolo con una squadra, per rosa e cambi, meno forte dell'Atalanta. Dai guardate i cambi con il Milan, Conte davvero sta facendo un miracolo. Perché dico che è un fenomeno? Quando vedo Gilmour che ti segue subito come se fosse stato titolare da sempre...si vede che chi segue l'allenatore sputa l'anima anche per un minuto in campo".