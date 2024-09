Ventola: "Osimhen? Colpe anche sue, ha pensato a guadagnare il più possibile"

L'ex calciatore Nicola Ventola, ai microfoni della trasmissione Twitch Viva El Futbol con Antonio Cassano e Lele Adani, ha parlato della vicenda intorno a Victor Osimhen: "Di solito è la società, un'aziendalista - come più di tutti può essere De Laurentiis - che ha sbagliato e ha calcolato tutto male. Però io do le colpe anche al calciatore.

Perché comunque il calciatore sentendosi lì, il tifoso non gli dirà mai niente perché ti ha portato lo scudetto dopo 33 anni, lui ha mille crediti. Quindi andare via o rimanere per il tifoso non cambiava. Quindi lì lui ha pensato a guadagnare il più possibile, non al progetto tecnico, e questa combo non si vede spesso. Società e calciatore: hanno sbagliato tutti. Però è un peccato, io ho una stima incredibile del calciatore. D'altra parte De Laurentiis ha sempre e solo cacciato i soldi quando andava in Champions, quindi ha dovuto secondo me fare mea culpa in generale su tutta la gestione sbagliata di Spalletti".