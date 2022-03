Ventura: "Basta parlare di Nazionale, prima si vinceva con Totti e Del Piero in panchina"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Gian Piero Ventura, allenatore

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Gian Piero Ventura, allenatore: “Nazionale? Non voglio più affrontare l’argomento onestamente. Le Iene mi hanno dato la possibilità di avere un monologo di due minuti in cui ho detto ciò che pensavo. La ferita di 4 anni fa è rimasta, anche quando l’Italia non ha battuto la Macedonia. Ieri c’è stata la lapidazione, oggi leggo che è colpa del sistema, cosa sulla quale sono d’accordo. Il problema è veramente di sistema. Sono scettico sulla soluzione di questi problemi, tra qualche giorno si parlerà di campionato e questi problemi saranno lontani. Quando si è vinto lo si è fatto con Totti, Del Piero e Inzaghi in panchina. Oggi c’è la speranza che emergano calciatori del genere, magari serve anche coraggio per rilanciare i giovani".