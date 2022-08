Ventura: "Diamo tempo a Kvaratskhelia e Raspadori, ma le qualità ci sono"

"C’è un anno di lavoro alla base, per un allenatore è importantissimo partire con una posizione di netto vantaggio".

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex allenatore del Napoli Giampiero Ventura: "Kvaratskhelia ha dimostrato qualità. La cosa più importante che ha fatto è l’assist a Zielinski, ha messo il compagno in porta con i tempi perfetti. Diamo il tempo ad un giocatore che non conosce il campionato italiano, ma i segnali sono tutti estremamente positivi. C’è un anno di lavoro alla base, per un allenatore è importantissimo partire con una posizione di netto vantaggio.

Osimhen può giocare in coppia con Simeone? E’ in grado di sopportare qualsiasi modulo. E’ forte di testa, ha velocità, fisicità e tempi di gioco. Quest’anno può fare benissimo, conosce meglio il campionato, sono sicuro che farà una grande annata. Credo che deve giocare da solo davanti, un conto è una sottopunta come Raspadori e un altro è giocare con un’altra punta come Simeone che può togliergli un po’di spazi.

Raspadori? E’ un giovane che ha già confermato le sue qualità, se no non giocava in Nazionale e faceva i gol che ha fatto in serie A. A Napoli non è come giocare al Sassuolo, ci sono altre pressioni e aspettative, bisognerà anche a lui dargli il tempo di calarsi nella parte”.