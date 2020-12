Ventura difende il Napoli: "Perdere Osimhen è come la Juve senza CR7 o l'Inter senza Lukaku"

Giampiero Ventura, ex allenatore del Napoli, è intervenuto al microfono di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen? Se mancano i calciatori preposti a chiudere l'azione e c'è un momento di stanchezza, si fa tutto più difficile. Solo il Milan riesce a sopperire, ma anche la Juventus senza Morata o Ronaldo ha difficoltà e l'Inter senza Lukaku la stessa cosa. La classifica del Napoli comunque permette di essere positivi in vista del futuro. Se dopo la sosta si riparte bene, con tutti i giocatori a disposizione, ci sarà la possibilità di togliersi soddisfazioni".