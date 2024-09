Ventura elogia Lukaku: "Leader assoluto, scarica di adrenalina dopo il suo ingresso"

vedi letture

L'ex allenatore del Torino e della Nazionale Gianpiero Ventura è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: "Lukaku leader assoluto, altrimenti Conte non avrebbe fatto quelle richieste alla società per averlo. Da quando è entrato contro il Parma ha portato immediatamente un comportamento diverso da parte di tutti, gli altri calciatori hanno avuto una scarica di adrenalina dopo il suo ingresso.

Poi è chiaro che contano le qualità del calciatore, è entrato ed ha buttato la palla dentro, questo è l'importante. Dopo un inizio difficile e la prima vittoria, erano arrivate altre difficoltà ma la vittoria contro il Parma ti mette a un punto dalla vetta. Ora sarà la gara con la Juventus a dirci quali possono essere gli obiettivi stagionali del Napoli, così come anche quelli della Juventus. Lukaku ha di suo il fatto di essere un leader, così come lo era Buongiorno a Torino, ma la vera leadership arriverà attraverso le prestazioni, perché possono darti le giuste convinzioni per trascinarsi tutti insieme verso un obiettivo. David Neres lo conoscevo meno, ma ha grande qualità e credo che possa essere un grande acquisto per questa stagione, poi non dimentichiamoci di Kvaraskhelia che fino a due anni fa era il migliore del campionato e può sempre fare la differenza. Sarebbe libidinoso vedere Osimhen e Lukaku insieme, ma è un peccato tutto quello che è successo attorno al nigeriano. Certi calciatori bisognerebbe vederli sul campo non sui giornali".