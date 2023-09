Ventura: "Garcia ha capito una cosa e Kvara ce l'ha comunicato"

Giampiero Ventura, ex allenatore del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Giampiero Ventura, ex allenatore del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha solo sbagliato due partite. Ora si sta riprendendo. Contro il Lecce sarà un buon test per vedere se la squadra di Garcia ha ripreso nel modo migliore il suo cammino. Questa partita 4 mesi fa sarebbe stata data per scontata in sede di pronostico, adesso cambia tutto sia per la situazione del Napoli che per quella dei salentini.

Ho sentito Kvara dopo la partita contro l’Udinese che parlava di un confronto tecnico-squadra. Questo colloquio con Garcia credo che sia stato risolutore, il tecnico avrà capito che bisogna andare incontro a questa squadra perché quello che ha fatto l’anno scorso non poteva perdersi. Nel primo mese invece si vedevano in campo nervosismo e tristezza. Contro l’Udinese si è rivisto invece un grande Napoli. Questo è un campionato strano. L’Inter ha vinto le prime 5, appena ha perso adesso si dice che è in crisi. In Italia si vive di eccessi. Kvara ha detto mercoledì sera che c’è stato un confronto con Garcia”.