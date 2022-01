Ventura svela il retroscena: "Prima del Napoli avevo preso io Ghoulam al Torino"

Giampiero Ventura, ex allenatore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Tra Juventus e il Napoli deve rammaricarsi più il Napoli per non aver preso i tre punti, ha fatto meglio. Questo vuol dire che anche con le assenze la squadra si comporta bene. Ora c'è la Sampdoria, servono i tre punti, ma nel calcio mai dire mai, soprattutto con il Napoli che in casa ha perso tanti punti. Fare una partita come quella della Juventus, senza tanti big, non è da tutti.

Ghoulam? Prima di venire a Napoli era stato trattato e praticamente chiuso da me al Torino. Avevo grandissima stima del giocatore, poi per dei dettagli saltò l'operazione. Quando uno resta fermo a lungo la partita a rischio non è la prima, quella a rischio è sempre la seconda. Se Luciano lo schiera lo fa a ragion veduta".