Ventura: "Vi spiego in che modo l'Italia sopperisce alla mancanza di campioni"

Gian Piero Ventura, ex ct della Nazionale ed ex allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato dell'Italia: "L'Italia ha dimostrato di essere squadra. L'unica ad averlo dimostrato tra le big. Questo sopperisce alla mancanza di Campioni. La Francia è l'esempio lampante di questo ragionamento ma al contrario: tanti campioni ma poco spirito di squadra ed infatti è fuori. Si percepisce allegria e spirito di gruppo al di la del gioco espresso in campo. Questo è fondamentale in una competizione come l'Europeo per poter pensare e sperare di vincere".