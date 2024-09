Verna: "ADL sta dando a Conte quello che mai aveva dato ad altri tecnici"

Carlo Verna, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Per acquistare il Maradona occorre un progetto, se non ci giocasse più il Napoli sarebbe come una cattedrale nel deserto. Occorrerà un progetto preciso e delle garanzie, ma anche in passato De Laurentiis provò ad acquistare lo stadio e non se ne fece più nulla.

Sto vedendo un De Laurentiis diverso, potremmo titolare il momento con ‘Ricomincio da 20’. Quando una persona si commuove, dopo tanti atteggiamenti bruschi nei confronti della stampa e non solo, vuol dire che sta cambiando. De Laurentiis ha consegnato a Conte ciò che non ha mai consegnato a nessun altro allenatore. Forse a Cagliari iniziamo a vedere il vero Napoli, Conte sta continuando nel suo lavoro da manager. Il Comune ha una serie di regole da rispettare, non è semplìce acquistare lo stadio per De Laurentiis”.