Verona, Gunter: "Sabato sarà una partita difficile, proveremo a fare risultato"

L'edizione odierna del giornale "L'Arena" dedica oggi spazio ad un'intervista con Koray Gunter, difensore dell'Hellas che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista della partita contro il Napoli: "A Verona mi trovo molto bene, è una città che mi piace molto. Siamo un gruppo molto unito che lavora molto sul campo. Sabato ci aspetta una partita molto difficile ma noi proveremo a fare risultato. Mi spiace molto per la situazione in Siria, io sono per la pace".