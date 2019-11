Vice-direttore CdS: "Ancelotti? Futuro dopo Milan e Liverpool, ma l'eventuale sostituto..."

In diretta a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il vice direttore del Corriere dello Sport Alessandro Barbano: "Il Napoli è una macchina grande, quindi non si può mettere alla guida di una macchina grande uno qualsiasi, il Liverpool e il Milan diranno quale sarà il futuro. Anche perché chi sono gli altri allenatori sulla piazza che possono dare una sicurezza maggiore di Ancelotti. È chiaro che se il Napoli poi dimostra di non riuscire a riprendersi allora si vedrà, ma è evidente che il ciclo possa considerarsi concluso, non perché il rapporto tra il mister e il presidente si sia deteriorato ma perché alcuni calciatori hanno già fatto trapelare che il ciclo è finito. Adesso De Laurentiis aspetterà queste due partite. Anche perché lui è una persona razionale ed oculata. Ragionando per quello che si sa e per come sono i personaggi è evidente che si è rotto qualcosa. Una squadra come il Napoli che non è il Milan o la Fiorentina ma è costruita dentro un ciclo per questo non si può esonerare un allenatore e ripartire con uno qualunque, quindi è chiaro che l’eventuale ricambio deve immettersi all’interno di un ciclo nuovo che poi deve iniziare".