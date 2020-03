Vice-direttore CdS: "Ronaldo è convinto di essere il padre eterno"

Nel corso di un’intervista a Radio Punto Nuovo, Alessandro Barbano, vice direttore del Corriere dello Sport, ha dichiarato: "Abbiamo allevato una generazione di bamboccioni miliardari, non si può chiedere ad un Ronaldo che è convinto di essere padre eterno – perché la stampa ha fatto la sua parte in quest’opera di convincimento – che rispetti la quarantena. E’ un mal costume disgustoso, ma attiene al nostro rapporto con la divinità calciatore a cui bisognerebbe chiedere di calcio e non di altro, godono di privilegi che non dovrebbero meritare. Se il campionato ricomincia e Dybala torna a segnare e Ronaldo torna a svettare in alto, ci innamoreremo di nuovo, purtroppo. Avere un diaframma di pensiero critico attorno a queste cose, non sarebbe male per valutare gli uomini per quel che meritano”.